Cezayir'deki camilerde Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yapıldı

Cezayir'deki camilerde bayram namazında Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yükseldi.

Kovid-19 salgını sonrası ülkede iki yıldır ilk kez bayram namazı kısıtlamalar olmadan kılındı.

Başkent Cezayir'de yer alan Büyük Cami'deki bayram namazına Başbakan Eymen bin Abdurrahman, bakanlar ve yabancı ülke büyükelçileri de katıldı.

Ülkedeki bütün camilerde okunan bayram hutbelerinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yapıldı, Cezayir'in Filistin davasına ve Kudüs'e destek verdiği vurgulandı.

Büyük Cami imam hatibi Muhammed Migatili, hutbesinde, İsrail'in dünyanın gözü önünde Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiğini belirterek buna tepki gösterdi.

TİKA'nın restore ettiği camide bayram namazı

Başkentte Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle restore edilen, Cezayir'in bağımsızlık sembollerinden tarihi Keçiova Camisi de bayram namazı için Cezayirlilerin tercih ettiği yerlerden biri oldu.

İmam Bilal bin Şagrun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tüm İslam ümmetinin davası olduğunu belirtti.

Bin Şagrun, gelecek nesillerin Kudüs'ün İslam ve ümmet davası olduğu bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.