Cezayir'deki camilerde bayram namazı kılındı

Cezayirliler, ülkenin dört bir yanındaki cami, tekke ve zaviyelerde Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Cezayirliler, ülkenin dört bir yanındaki cami, tekke ve zaviyelerde Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Bayram namazı, başkent Cezayir başta olmak üzere çeşitli kentlerdeki tekke, zaviye ve camilerde yoğun katılımla eda edildi.

Kadın-erkek, genç-yaşlı camileri dolduran binlerce Cezayirli, sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, dua ve tekbirlerle bayram namazı vaktini bekledi.

Sabah namazı vaktinden itibaren, başkent Cezayir'in tarihi Kasaba (Casbah) bölgesinde bulunan Camiu'l Kebir (Büyük Camii), Keçiova Camii ve Sidi Belkayid Zaviyesi başta olmak üzere ibadethanelere akın eden Cezayirliler, bayram namazı için saf tuttu.

Geleneksel kıyafetleriyle namazlarını kılan Cezayirliler, renkli görüntüler oluşturdu. Bayram namazı ve hutbesinin ardından bazı camilerde cemaate kuskus yemeği ikram edildi.

Başbakan Eymen bin Abdurrahman ile Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Bilmehdi başta olmak üzere tüm devlet erkanı da geleneksel Cezayir kıyafetleriyle Camiu'l Kebir'de bayram namazını eda etti.

Hutbelerde Filistin unutulmadı

Ülkedeki tüm camilerde okunan bayram hutbelerinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek çağrıları yapıldı; Cezayir'in Filistin davasına ve Kudüs'e destek verdiği kaydedildi.

Başkentteki Mus'ab Bin Umeyr Camisi'nde okunan bayram hutbesinde, barış, güvenlik ve huzur nimetine dikkat çekilerek, "Gazze başta olmak üzere tüm Filistin topraklarının işgalden kurtuluşu için" dua edildi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın hürmetinin ihlal edildiğine dikkat çekilen hutbede, İslam dünyasının bir bütün şeklinde Mescid-i Aksa ve Filistin'in yanında olmasının önemi vurgulandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da yayımlanan görüntülü bayram mesajında Cezayir'in Filistin davasına desteğini yineledi, Sudan'da yaşanan çatışmaların son bulması gerektiğini ifade etti.