Cezayir'deki Barış Toplumu Hareketi: Fas'la yaşanan krizin sonlandırılması için katkıya hazırız

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan "Barış Toplumu Hareketi", Fas'ın "bölücüleri destekleme ve İsrail'le normalleşme" adımlarından vazgeçmesi halinde Rabat ile Cezayir arasındaki krizin sona erdirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Muhalefetteki Barış Toplumu Hareketi Başkanı Abdurrezzak Mukri, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'in "Cezayir'le normal ilişkiler kurmak istedikleri" yönündeki sözlerini değerlendirdi.

Mukri, Kral 6. Muhammed'in söz konusu açıklamalarının "iyi" olduğunu ancak bazı çelişkiler bulunduğunu belirterek "Fas Kralı'nın yaptığı açıklamalar, çelişkiler olmasa iyidir. Fas makamları, tüm bunları baltalayacak adımlar atmamış olsaydı, Fas ile Cezayir toplumları, yetkililerin zorlukların üstesinden gelmelerine ve yakınlaşmalarına yardımcı olma noktasında katkıda bulunabilirdi." ifadelerini kullandı.

Fas'ın resmi tutumunun, Cezayir'deki "Kabilelerin Bölgelerinde Kendi Kaderini Tayin Hakkı Hareketi (MAK)" adlı Fransa merkezli ayrılıkçı Berberi (Amaziğ) hareketini destekleme yönünde olduğuna işaret eden Mukri, Cezayir'le Rabat arasında yaşanan krizin nedenlerinden birinin Fas'ın bu harekete verdiği destek olduğunu vurguladı.

Mukri, krizin en önemli diğer nedeninin de İsrail ile yaşanan normalleşme olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir diğer neden de Siyonist rejimle (İsrail) normalleşme ve Filistin davasına ihanettir. Fas, casusları, silahları ve kötü niyetli ifsat planları ile coğrafi olarak bizden çok uzak olan düşmanı (İsrail) yakınımıza getirmiş ve bizi doğrudan Fas topraklarından tehdit etmiştir."

Fas'ın ayrılıkçı yapılara desteğini sonlandırması ve İsrail ile normalleşmeden geri adım atmasının önemini vurgulayan Mukri, "Bu gerçekleşirse, ikili sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunmak için hepimiz üzerimize düşen görevi yapacağız ve zorluklar ne olursa olsun Arap Mağrip Birliği rüyasını gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 30 Temmuz'da tahta çıkışının 23. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Tarihi ve insani bağlarla birbirine bağlı ve ortak geleceğe sahip iki kardeş halk arasında Fas ve Cezayir'in el ele vererek çalışması arzusu içindeyiz." demişti.

Kral 6. Muhammed'in söz konusu çağrısına Cezayir makamlarından ise henüz bir yanıt gelmedi.

Cezayir-Fas ilişkileri

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos 2021'de diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in ise komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Batı Sahra sorunu

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında bulunan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır, Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanıtan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.