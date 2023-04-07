Cezayir'de yolsuzluk yapmakla suçlanan eski Bakan tutuklandı

Cezayir'de yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanan eski Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakan Nesim Diyafat'ın tutuklandığı bildirildi.

Cezayir basınında yer alan haberlerde, Cezayir Devlet Demir-Çelik Şirketi (IMETAL) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Diyafat'ın, başkentteki Seyyidi Muhammed Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktığı belirtildi.

Duruşmada, Diyafat'ın tutuklu yargılanmasına hükmedilirken aynı dosya kapsamında yargılanan eşi ve iki erkek kardeşi hakkında ise seyahat yasağı ve adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

Abdulmecid Tebbun'un cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından 2021 Haziran'da Küçük İşletmelerden Sorumlu Bakan olarak atanan Diyafat'ın görevi Eylül 2022'de sona ermişti.

Diyafat, mevcut Cumhurbaşkanı Tebbun döneminde yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında tutuklu yargılanma kararı verilen ilk Bakan oldu.

Cezayir'de Abdülaziz Buteflika döneminin 2019'da sona ermesinden bu yana eski yönetimin başbakanları Ahmed Uyahya ile Abdulmalik Sellal başta olmak üzere bakanlar, valiler ve iş adamları dahil birçok yetkili yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılmıştı.

Bu kapsamda birçok yetkilinin yargılaması da sürüyor.