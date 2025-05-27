Cezayir'de Yolsuzluk İddiasıyla Üç Eski Adaya Onar Yıl Hapis Cezası

Cezayir'de Yolsuzluk İddiasıyla Üç Eski Adaya Onar Yıl Hapis Cezası
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2024 Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıkları kabul edilmeyen üç kişi, yolsuzluk suçlamasıyla onar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski adaylar, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılıkla suçlandı.

Cezayir'de 2024'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan ancak "yolsuzluk" iddiasıyla adaylığı kabul edilmeyen 3 kişiye, söz konusu suçtan onar yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

Cezayir basınında yer alan habere göre, 2024 seçimlerinde aday olmak için dosyalarını sunan ancak "yolsuzluk yaptıkları" gerekçesiyle adaylıkları kabul edilmeyen Saide Nağze, Bilkasım Sahili ve Abdulhakim Hamadi'yle ilgili açılan davada hüküm açıklandı.

Söz konusu üç kişiye "görevi kötüye kullanma", "oy karşılığında nakit teklif etme ve alma" ile "dolandırıcılık" suçlamaları yöneltildi.

Davada suçlu bulunan 3 eski aday, 10'ar yıl hapis ve 7 bin 575 dolar para cezasına çarptırıldı. Nağze'nin 2 oğlu da davada suçlu bulundu ve birine 8, diğerine 6 yıl hapis cezası verildi.

Cezayir'de 2019'daki kitlesel halk protestolarının ardından göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, 7 Eylül 2024'te yapılan erken seçimde oyların yüzde 94'ünü alarak, tekrar aynı göreve seçilmişti.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Güncel
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