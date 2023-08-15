Cezayir'de Yaz Mevsiminde 623 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Cezayir'de yaz mevsiminin başlamasından bu yana yaşanan 1466 trafik kazasında 623 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 736 kişi yaralandı.

Cezayir'de yaz mevsiminin başlamasından bu yana yaşanan 1466 trafik kazasında 623 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir devlet radyosuna göre, Jandarma Komutanlığı Enformasyon ve Trafik Koordinasyon Birimi Başkanı Binbaşı Semir Buşahit, ülke genelinde yaz mevsimiyle birlikte meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buşahit, haziran ayından bu yana ülke genelinde 1466 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 623 kişinin öldüğünü, 2 bin 736 kişinin yaralandığını aktardı.

Kazaların çoğunun ana yol aksları seviyesinde kaydedildiğine dikkati çeken Buşahit, trafik kazalarının yüzde 50'den fazlasının otobanlarda yaşandığını ve bunların çoğuna yolcu ve yük taşıyan araçların neden olduğunu ifade etti.

Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı verilerine göre, 2022 yılında ülke genelinde 1805 kişinin ölümüne ve 73 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan 59 bin trafik kazası kaydedildi.