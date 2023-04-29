Cezayir'de yağışların gecikmesi nedeniyle yağmur duasına çıkıldı

Cezayir'de bahar yağışlarının gecikmesi nedeniyle 19 bin camide yağmur duası yapıldı.

Cezayir Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'nın çağrısıyla ülke genelindeki tüm camilerde kılınan namazın ardından yağmur yağması için dua edildi.

Artan hava sıcaklıkları ve ülke genelinde beklenen bahar yağmurunun yağmaması nedeniyle Cezayir'de tehlike çanları çalıyor.

Cezayir makamları son 3 yılda barajlardaki ve su kaynaklarındaki doluluk oranının ciddi şekilde düştüğünü ve durumun kuraklık seviyesinde olduğunu ifade ediyor.