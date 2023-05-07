Cezayir'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Cezayir'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda gerçekleştirilen oy kullanma işlemi tamamlandı.

Cezayir'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda gerçekleştirilen oy kullanma işlemi tamamlandı.

Cezayir'deki seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 5-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'da tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık komisyonu ile müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Sandık kurulundan alınan bilgiye göre, Cezayir'de Türk seçmen, seçimlere yaklaşık yüzde 50 oranında katılım sağladı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir'de oy kullanma işlemi 5 Mayıs Cuma günü başlamıştı. 3 gün süren oy kullanma işlemi bu akşam itibarıyla sona erdi. Buradaki kayıtlı vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 50'si katılım sağladı. Çok şükür hiçbir sıkıntı yaşanmadan işlem son buldu. Güzel bir seçim süreci geçirdik. Şimdi de tutanakların son halleri tamamlanıyor. İnşallah yarın sabah ilk uçakla ülkemize uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla, hava yoluyla Türkiye'ye taşınarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cezayir'deki Türk Büyükelçiliği'nde oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

YSK yurt dışı seçmen kütüğü kayıtlarına göre Cezayir'de 2 bin 280 kayıtlı seçmen bulunuyor.

YSK, 14 Mayıs seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturdu.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.???????

Yurt dışında kullanılan oylar, Türkiye'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer oylarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.