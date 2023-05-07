Cezayir'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi son günde sürüyor

Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor.

Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya devam ediyor.

Ülkedeki Türk seçmenler, oy verme işleminin son gününde, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde oylarını kullanıyor.

Cezayir'de 5 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün yerel saatle 21.00'de sona erecek. Ülkede, 2 bin 280 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.