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Cezayir'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Cezayir'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

Güncel Haberler

Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Ülkedeki Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan 5 sandıkta, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 21.00'e kadar sürecek.

Cezayir'de bulunan 2 bin 280 seçmen, 7 Mayıs akşamına kadar, oy kullanabilecek.

Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları için önemli bir gün. Burada 3 gün boyunca oylarını kullanabilecekler. Vatandaşlarımızdan ilgi bekliyoruz. İnşallah katılım yüksek olur. Biz de bu işlemi takip etmek için burada olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel

14 Mayıs Türkiye Cezayir Güncel Haberler

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