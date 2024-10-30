Cezayir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Cezayir'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Cezayir Ulaştırma Bakanı Muhammed Habib Zahana onur konuğu olarak katıldı.

Ülkedeki kordiplomatikten, yerel şahsiyetlerden ve Türk vatandaşlarından müteşekkil yaklaşık 500 kişinin katıldığı resepsiyon, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla devam etti.

Büyükelçi Küçükyılmaz, etkinlikteki konuşmasında, 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kurulan Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferi olduğunu söyledi.

Cezayir'in Türkiye'ye benzer şekilde sömürgeciliğe karşı verdiği mücadelede ağır bedeller ödemeyi göze almış ve sonunda başarılı olmuş öncü ülkeler arasında yer aldığının altını çizen Küçükyılmaz, bu durumun Cezayir ile Türkiye'yi benzer bir kaderde birleştirdiğini kaydetti.

Küçükyılmaz, Cezayir ile Türkiye'nin işbirliğinin ve kardeşliğinin özellikle Filistin meselesinde kendisini gösterdiğini, hiçbir ahlaki sınırı bulunmayan İsrail'in, artık "kendini koruma hakkını" değil, "çocukları öldürme hakkını" kullanmakta olduğunu ve ne yazık ki bazı dost ülkelerin buna izin verdiğini ifade etti.

İsrail'in yaptığı katliam karşısında dünyanın duyarsız kaldığını vurgulayan Küçükyılmaz, "Katledilen 43 bin kadın, çocuk, sivil Filistinli değil de, İsrailli olsaydı, -ki bunu da asla istemeyiz- dünya yine sessiz mi kalacaktı?" sorusunu yöneltti.

Büyükelçi Küçükyılmaz, Türkiye ile Cezayir'in ticaret hacminin 2023 yılı itibariyle 6,3 milyar doları aştığını, Cezayir'de 6 milyar doları geçen Türk yatırımlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından konulan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için teşvik oluşturduğunu, halihazırda 1600 civarında Türk firmasının Cezayir'de faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Büyükelçi Küçükyılmaz konuşmasının arasında, İletişim Başkanlığının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla ilgili yayımladığı "2040 Yılında Gazze Anılıyor" konulu videoyu paylaştı.

Türkiye'den gelen ney, ebru ve hat sanatçılarının büyük beğeni toplayan performanslarının yanı sıra "Cezayirli Teslim" adlı müzik grubu da Cezayir ve Türkiye milli marşlarını çalarak konukların huzurunda Türk, Cezayir ve Endülüs eserlerinden oluşan bir repertuvar icra etti.