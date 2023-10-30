Cezayir'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü Cezayir'in başkenti Cezayir ile Vahran (Oran) kentinde düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, çok sayıda yabancı ülke misyon temsilcileri, Cezayirli yetkililer, Cezayir'deki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ile Cezayir milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temsilciliklerine gönderdiği mesaj, dev ekrandan konuklara izlettirildi.

Resepsiyonda konuşma yapan Büyükelçi Küçükyılmaz, "Cezayir'de göreve başladığım 1 Eylül tarihinden sonra ilk kez milli bayramımıza, 100'üncü yıl münasebetiyle ev sahipliği yapmak benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır." dedi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğine bağlı Vahran Başkonsolosluğunun da hizmete girdiğini ifade eden Küçükyılmaz, "Oran Başkonsolosluğumuzda da Cumhuriyet'imizin 100. yılı münasebetiyle bir resepsiyon düzenlendiğini ve Cezayir'de bu yıl iki ayrı tören yaptığımızı paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

29 Ekim 1923'ün, imkanları kısıtlı ve sayıları az bir grup insanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde sömürgecilik ve işgal girişimine karşı zafer kazandıktan sonra kurulan yeni Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün" olduğuna vurgu yapan Küçükyılmaz, Cezayir'in de benzer şekilde sömürgeciliğe karşı verdiği mücadelede ağır bedeller ödemeyi göze almış ve sonunda başarılı olmuş öncü ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Küçükyılmaz, direniş, savaş ve zafer döngüsünün İslam dünyasında eşine az rastlanan iki örnek olarak Cezayir ile Türkiye'yi benzer bir kaderde birleştirdiğine işaret ederek, Cezayir ile Türkiye arasında tarihten gelen güçlü bağlar, ortak isimler ve köklü dostluk ilişkilerinin bulunduğunu belirtti.

"Türkiye-Cezayir kardeşliği Filistin meselesinde görülüyor"

Türkiye ile Cezayir arasındaki bu yakın işbirliği ve kardeşliğin, özellikle Filistin meselesinde görüldüğüne dikkati çeken Küçükyılmaz, İsrail'in başta Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze olmak üzere Filistin topraklarını işgal altında tutmasının, Cezayir ve Türkiye tarafından çatışmanın temel nedenlerinden biri olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Küçükyılmaz, 2,3 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük toplama kampına dönüşen Gazze'nin insanlığın gözleri önünde imha edildiğini vurgulayarak, "İsrail'i ve onun intikam saldırısını koşulsuz biçimde destekleyen ülkeleri Gazze'deki insanlık dramı ve katliama daha fazla seyirci kalmamaya davet ediyoruz. Aksi takdirde, tarih ve gelecek nesiller bu barbarlığı insanlık adına mahkum edecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Neyzen Zübeyr Belviranlı, ebru sanatçısı Atilla Can, hat sanatçısı Arif Özdem ve Cezayirli piyanist Hasan Şergi'nin eserlerini icra ettiği resepsiyon, konuklara Türk mutfağından çeşitli ikramlar yapılmasıyla son buldu.

Türkiye'nin Vahran Başkonsolosluğunda resepsiyon verildi

Öte yandan Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğine bağlı yeni açılan Vahran Başkonsolosluğunda da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü resepsiyonla kutlandı.

Cezayir'in kuzeybatısındaki Vahran kentinde Başkonsolos Abdülkadir Yüksel'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Vahran Valisi Said Sayud, Cezayirli yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ve burada yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temsilciliklerine gönderdiği mesajın okunduğu resepsiyonda, Vahran Valisi Sayud ile Başkonsolos Yüksel de birer konuşma yaptı.

THY'nin Vahran Büro Müdürü Ahmet Akbulut'un önerisiyle ödül bilet çekilişi tertiplenen resepsiyon, konuklara yapılan ikramla son buldu.