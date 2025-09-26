Cezayir'de TİKA'nın Mesleki Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Mesleki Eğitim Programı kapsamında Cezayir'de düzenlenen Kaynakçılık ve Metal İşleme Eğitiminin üçüncü kursu başarıyla tamamlandı.

TİKA, Cezayir Ulusal Sağlık ve Araştırma Geliştirme Vakfı (FOREM) işbirliğiyle yürütülen program kapsamında katılımcılara eğitim verdi.

Eğitim sonunda sertifika töreni düzenlenirken, katılımcıların yaptığı ürünlerden oluşan bir de sergi açıldı.

2024 ve 2025 yıllarında da gerçekleştirilen eğitim programı, yoğun talep üzerine eylül ayında tekrarlandı.

Sertifika törenine Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Başkatibi Uğur Çabuk, TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan, FOREM yönetim kurulu üyesi Tahir Sahravi ve sektörde faaliyet gösteren Türk firmalarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen iki öğretmen tarafından verilen eğitim sonunda 23 katılımcıya sertifika verildi.

Törende yapılan konuşmalarda, projenin Cezayir için önemi ve gençlerin istihdamına sağlayacağı katkı vurgulanarak, programı düzenleyen TİKA ve FOREM yetkililerine teşekkür edildi.

Programa katılan Türk firmaların yetkilileri, sertifika almaya hak kazananlardan isteyenlerin hemen istihdam edilebileceğini belirterek, projenin sektöre sağladığı katkıya dikkati çekti.

Törenin ardından, katılımcıların yaptığı çeşitli ürünlerden oluşan sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.