Cezayir'de son yılların en pahalı ramazanlarından biri yaşanıyor

Cezayir'de bu ramazan ayı bazı temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle ülke tarihinin ekonomik açıdan en maliyetli ramazanlarından biri olarak tanımlanıyor.

Cezayir'de bu ramazan ayı bazı temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle ülke tarihinin ekonomik açıdan en maliyetli ramazanlarından biri olarak tanımlanıyor.

Dünyanın genelini etkileyen Kovid-19 salgınının yansımaları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile gıda fiyatlarında aylar önce başlayan artış Cezayir'de hükümetin ekonomi politikaları ve destek programlarına rağmen ramazan öncesi katlandı.

Ülkede bitkisel yağ, irmik ve çeşitli gıda ürünlerde yaşanan kıtlık nedeniyle birçok kentteki dükkanların önünde kuyruklar oluştu.

Gıda fiyatlarındaki artış

Cezayir Maliye Bakanlığına bağlı İstatistik Kurumunun ay başında yayımladığı rapora göre, şubatta tarım ürünlerinde yüzde 3,2, gıda ürünlerinde ise yüzde 2 fiyat artış gözlendi.

Raporda, bir önceki aya göre et ve tavuk fiyatlarının yüzde 19, sebze ve meyve fiyatlarının ise yüzde 8,2 arttığına işaret edildi.

Gıda fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla kaydedilen artış ise yüzde 9 oldu.

Hükümet arz ve talep dengesini korumaya çalıştı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ramazandan iki gün önce, hükümete, fiyatlarda her türlü dalgalanmayı önlemek için arz konusunda özellikle büyük şehirlerde kontrol ve organizasyonu artırma talimatı verdi.

Hükümet bundan kısa süre önce de yüksek fiyat dalgasını kırmak için Sudan'dan taze et ve Brezilya'dan canlı büyük baş hayvan ithal etme yoluna gideceğini duyurmuştu. Ancak uzmanlara göre hükümetin bu adımı da söz konusu hedefe ulaşmada başarılı olamadı.

Tarım Bakanlığına göre, ramazan ayının başından bu yana ülkeye Brezilya'dan 5 binden fazla canlı büyükbaş hayvan girdi.

Ayrıca piyasadaki kırmızı et arzını artırmak amacıyla Mali ve Nijer'den de ülkenin güney kentlerinde satışa sunulmak üzere sığır ithal edildi.

Memur ve emekli maaş zammı memnuniyet uyandırdı

Cumhurbaşkanı Tebbun liderliğindeki hükümetin ramazan öncesi, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere ücretlerde artışa gitmesi yüzde 9,4 civarındaki enflasyona rağmen halkta kısmi memnuniyet uyandırmıştı.

Ayrıca ithalat-ihracat sıkıntılarıyla birlikte temel gıda maddelerinde yaşanan bazı eksiklikler de hükümetin aldığı tedbirlerle giderilmeye çalışılıyor.

Piyasada devlet tarafından sübvanse edilen bazı temel gıda maddeleri ve yine hükümet tarafından ramazan ayına özel kurulan mahalle dayanışma pazarlarıyla halkın alım gücünün korunması hedefleniyor.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman daha önce, piyasada devletin sübvanse ettiği gıda ürünlerine ulaşılamamasından stokçuları sorumlu tutarak mağdur olan halktan özür dilemişti.

Ramazandan kısa süre önce ithalat ve ihracat başta olmak üzere ticaret sektöründe çok ciddi tepkilere maruz kalan Ticaret Bakanı Kemal Ruzeyk de, Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından görevden alınarak yerine Tayyip Zeytuni atanmıştı.

Bazı ürünlerde rekor fiyat artışı yaşandı

Cezayir Tüketici Koruma Derneği Başkanı Mustafa Zebadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca bazı ürünlerin fiyatının daha önce hiç olmadığı kadar yükseldiğini belirtti.

Yüksek fiyatın genel ve kapsamlı olmadığını ancak başta tarım ürünleri olmak üzere belirli ürünleri etkilediğini vurgulayan Zebadi, "Devlet tarafından sübvanse edilen ürünlerin (irmik, yağ, şeker ve süt) fiyatları ramazan ayında bir nevi istikrara kavuştu ve kamu kurumları tarafından uygun fiyatlarla pazarlandı." dedi.

Zebadi, özellikle tarım ürünlerinin fiyatlarında rekor artış yaşandığını söyledi.

Tarihi pahalılık

Cezayir Ulusal Tüccar ve Zanaatkarlar Derneği Başkanı Tahir Bulnuar da ramazan ayında bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

Ramazan öncesi bazı gıda ürünlerinde eksiklik yaşanacağına dair yapılan spekülasyonlara rağmen herhangi bir kıtlık yaşanmadığını belirten Bulnuar, "Ancak et ile bazı sebze ve meyve fiyatlarında önceki yıllara göre rekor artış yaşandı. Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artış ise yeterli yerli üretim olmamasından kaynaklanıyor." dedi.

Bulnuar, hükümetin Sudan'dan kırmızı et, Brezilya ve çevre ülkelerden canlı sığır ithalatının piyasada fiyatların düşmesini sağlamadığını ancak daha da artmasını engellediğini ifade etti.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri rağbet gördü

Cezayir'de ramazan sofralarının vazgeçilmezi harira ve firik çorbası ile kuskus ve tajin gibi yemeklerin temel malzemeleri nohut, irmik, un, bulgur, et ve tavuk ile çeşitli baharatlar halkın en çok rağbet gösterdiği gıda maddeleri oldu.

AA ekibi, başkent yakınlarındaki El-Bereket Çarşısı'nda (alışveriş merkezi), ramazan alışverişine çıkan halka mikrofon uzattı.

El-Bereket Çarşısı yetkilisi İshak Tuval, uluslararası çalkantıların da etkisiyle son yıllarda ülkede fiyat artışı yaşandığına dikkati çekerek, halkın alım gücünde zayıflama olduğuna vurgu yaptı.

Tuval, halkın bu koşullara rağmen ramazan sofrası için alışverişe çıktığını ve temel gıda maddelerini almaya çalıştığını belirtti.

Cezayirli vatandaş Halid Atallah da, ramazan dolayısıyla sebze ve meyve alışverişi yaptığını, yağ, süt, şeker, un ve bakliyat gibi gıda maddelerini de buradan aldığını söyledi.

Yüksek fiyatlardan şikayet eden Atallah, en uygun şekilde ramazan alışverişini tamamlamaya çalıştığını ifade etti.

Cezayirli ev hanımı Fevziye Bin Dakkiş ise, aynı şekilde sebze ve meyve de dahil fiyatların yüksek olduğuna dikkati çekti. Bin Dakkiş, ramazan sofralarının temel yemeklerinden sayılan harira, firik çorbası ve tajin yemeklerinin malzemelerini aldığını aktardı.

Cezayir'in doğusunda firik, batı taraflarında ise harira çorbasının iftar sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirten Bin Dakkiş, yemeklerden de tajinin de hem zeytin hem de tatlı meyvelerle etli ve tavuklu olarak sofralarda yer aldığını dile getirdi.