Cezayir'de son bir haftada trafik kazalarında 45 kişi öldü Güncel Haberler Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cezayir resmi haber ajansına göre, Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 18-24 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 45 kişinin hayatını kaybettiği, 1245 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu trafik kazalarında en çok can kaybının ülkenin güneydoğusundaki Canet kentinde yaşandığı, 4 trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Güncel Kaynak: AA / Esat Fırat Togo Cumhuriyeti Cezayir Güncel Haberler

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