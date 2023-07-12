Cezayir'de Son Bir Haftada 41 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti
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Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 1301 trafik kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1724 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülke genelindeki trafik kazalarının artmasıyla ilgili endişeler devam ediyor.
Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 1301 trafik kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1724 kişinin yaralandığı bildirildi.
Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre, 2-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde meydana gelen 1301 trafik kazasında 41 kişinin öldüğü, 1724 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu trafik kazalarında en çok can kaybının ülkenin kuzeyindeki Burc Burayrac kentinde yaşandığı, kentte meydana gelen 39 trafik kazasında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 95 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021'de ülke genelinde meydana gelen 22 bin trafik kazasında, 3 bin 61 kişi hayatını kaybetti.