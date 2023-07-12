Cezayir'de Son Bir Haftada 41 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 1301 trafik kazasında 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1724 kişinin yaralandığı bildirildi. Ülke genelindeki trafik kazalarının artmasıyla ilgili endişeler devam ediyor.