Cezayir'de, siyasi aktivist Buravi'nin kaçırılması olayıyla ilgili 4 kişiye gözaltı kararı

Cezayir yargı makamlarının, siyasi aktivist Emira Buravi'nin Fransa'ya kaçırılmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdiği belirtildi.

Cezayir'in doğusundaki Konstantin Mahkemesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Emira Buravi'nin yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "4 kişinin gözaltına alınmasına ve bir kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği" duyuruldu.

Açıklamada, soruşturma kapsamında sorgulanan 5 kişinin olaya karıştıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberinde ise bu kişilerin "suç örgütü kurmak ve organize suç örgütüyle ülke topraklarından yasadışı yollarla insan kaçakçılığı yapmak" suçlamalarından yargılandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Cezayirli aktivist Emira Buravi, Mayıs 2021'de "Peygamber'e hakaret ve alay etmek" suçlarından yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Cezayir ve Fransız medyası, 7 Şubat'ta Cezayir'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buravi'nin Tunus üzerinden Fransa'ya geçtiğini duyurmuştu.

Cezayir'den yayın yapan Radyo M'nin internet sitesinde de "eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya karşı siyasi kampanya yürüten Buravi'nin Fransa'ya yerleşen oğlunun yanına gitmek istediği" belirtilmişti.

Bu olay üzerine Cezayir, 8 Şubat'ta siyasi aktivist Buravi'nin Fransız diplomatların desteğiyle yasa dışı yollarla ülkeden kaçırılmasına tepki amacıyla Paris Büyükelçisi Said Musa'yı istişare için ülkeye çağırmıştı.