Cezayir'de sigara izmaritiyle orman yangınına sebep olduğu saptanan kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'de sigara izmaritiyle orman yangınına sebep olduğu saptanan kişi tutuklandı

AA - Esat Fırat - Güncel
 - Güncelleme:
Cezayir'de sigara izmaritiyle orman yangınına sebep olduğu saptanan kişi tutuklandı

Cezayir'in doğusunda iki kişinin ölümüne neden olan geniş çaplı orman yangınlarını çıkaran sigara izmaritini fırlatmakla suçlanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezayir'in doğusunda iki kişinin ölümüne neden olan geniş çaplı orman yangınlarını çıkaran sigara izmaritini fırlatmakla suçlanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezayir'in doğusunda yer alan Skikda kenti Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, kentteki Şüheda Mezarlığı çevresinde 13-14 Haziran'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında bir kişinin kalp krizi geçirerek, bir kişinin de dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında sigara izmaritiyle yangına sebep olduğu belirlenen kişinin gözaltına alındığı ve içtiği sigaranın izmaritini ormanlık alana attığını itiraf ettiği kaydedildi.

Başsavcılık, tutuklanan kişinin soruşturma süresince geçici hapis yatacağını aktardı.

Cezayir'de soruşturma kapsamındaki geçici tutukluluk, sanık yargılanmadan iki yıla kadar sürebiliyor.

Skikda kırsalında hafta başında çıkan yangında geniş ormanlık alan zarar görmüştü.

Cezayir'de geçen yıl birkaç ilde ülke tarihinin en büyüğü olarak tanımlanan ve 28'i asker 69 kişinin ölümüne, büyük maddi kayıplara ve yaklaşık 100 bin hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan büyük yangınlar yaşanmıştı.

AA / Esat Fırat - Güncel

Cumhuriyet Cezayir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title