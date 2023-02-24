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Cezayir'de otobüsün uçurumdan düşmesi sonucu 9 kişi öldü

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Cezayir'de otobüsün uçurumdan düşmesi sonucu 9 kişi öldü

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün uçurumdan düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün uçurumdan düşmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir'in güneydoğusundaki Buveyra kentinde bir yolcu otobüsünün 150 metre yükseklikteki bir uçurumdan düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Buveyra kentinin El-Asnam beldesinde meydana gelen kazada şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralananların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı ifade edilirken olay yerinde hala çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, otobüste bulunan yolcuların çoğunun çocuklardan oluştuğu aktarıldı.

Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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