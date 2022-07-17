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Cezayir'de orman yangınlarına karşı yüksek alarm durumu ilan edildi

AA - Esat Fırat - Güncel
Cezayir'de orman yangınlarına karşı yüksek alarm durumu ilan edildi

Fas, Portekiz, İspanya ve Fransa gibi komşu ülkelerde çıkan orman yangınlarının ardından Cezayir, yüksek alarm durumu ilan etti.

Fas, Portekiz, İspanya ve Fransa gibi komşu ülkelerde çıkan orman yangınlarının ardından Cezayir, yüksek alarm durumu ilan etti.

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Orman yangınlarının çıkmasını kolaylaştırabilecek yüksek sıcaklıklarla beraber iklim koşullarını göz önüne alarak yüksek alarm durumu ilan ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yangınla Mücadele Ulusal Planı'nın devreye girdiğine işaret edilen açıklamada, "Tüm yetkililerin ve ilgili makamların, herhangi bir acil durumla karşılaşmamak için 24 saat boyunca seferber olması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Cezayir'in doğusundaki Skikda ile Setif kentlerinde haziran ayında çıkan orman yangınlarında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmış, çok büyük ormanlık alan kül olmuştu.

AA / Esat Fırat - Güncel

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