Cezayir'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Cezayir'de başkent yakınlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başkente 50 kilometre uzaklıktaki Blida vilayetindeki "Şeria Ormanı"nda yangın çıktığı belirtildi.

Alanda çalışan sivil savunma ekiplerinin, hızla yayılan alevler nedeniyle koruma amaçlı olarak vatandaşları bölgeden tahliye ettiği ifade edilen açıklamada, yangınların söndürülmesi için çok sayıda aracın bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına Blida, başkent Cezayir, Şelf ve Buveyra eyaletlerinden mobil orman yangını ekiplerinin yanı sıra, 8 uçakla destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının birden fazla noktaya yayılmasından dolayı söndürme işlemlerinde zorluk yaşandığına dikkati çekildi.