Cezayir'de namaz esnasında imamın omuzlarına çıkan kedinin videosu büyük ilgi gördü

Cezayir'de namaz esnasında bir imamın omuzlarına tırmanan bir kedinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cezayir'de namaz esnasında bir imamın omuzlarına tırmanan bir kedinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cezayir'in kuzeyindeki Burc Bureyrec vilayetindeki Hazreti Ebubekir Camisi'nin imamı Velid Mahsas'ın sosyal medya hesabında kedinin namaz esnasında omuzlarına çıktığı görüntüleri paylaştı.

Ülke çapında güzel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meşhur olan İmam Mahsas, hesabındaki paylaşımında, "Süphanallah. Hayvanlar bile Allah'ın kelamına karşı huşu içinde." dedi.

Söz konusu kedinin teravih namazı esnasında kendisine tırmanmaya çalıştığını belirten Mahsas, "Bakın kedi, teravih esnasında Kur'an-ı Kerim okurken imama tırmanmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Mahsas'ın kedili videosu, kısa süre içerisinde yüzbinlerce kişi tarafından izlendi, binlerce sosyal medya hesabından paylaşıldı.