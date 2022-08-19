Cezayir'de Meydana Gelen Orman Yangınları Can Kaybına ve Hasara Yol Açtı

EL TARİF, 19 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in El Tarif vilayetinde çıkan bir orman yangınında hasar gören aracı kontrol eden bir kişi, 1 8 Ağustos 2022.

EL TARİF, 19 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in El Tarif vilayetinde çıkan bir orman yangınında hasar gören aracı kontrol eden bir kişi, 1 8 Ağustos 2022.0 Cezayir Sivil Savunma Kurumu'nun Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamaya göre ülkenin büyük bölümünde etkili olan orman yangınlarında en az 37 kişi hayatını kaybetti ve 235 kişi de yaralandı. (Fotoğra f: Xinhua)