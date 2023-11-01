Cezayir'de Kurtuluş Devrimi'nin yıl dönümü İsrail saldırıları nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutlandı

Cezayir'de, Fransız sömürgeciliğine karşı başlayan "Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin" 69'uncu yıl dönümü, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle kısıtlı bir şekilde kutlandı.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, başkent Cezayir'de bulunan Şehit Makamı'nda düzenlenen törene katıldı.

Bağımsızlık mücadelesinde hayatlarını kaybedenlerin ruhuna Fatiha okuyan Tebbun, Şehit Makamı'na çelenk bıraktı.

Törene, Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ile diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, daha sonra başkentteki Halk Sarayı'nda düzenlenen Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin 69. yıldönümünü ihya merasimine katıldı.

Tebbun'dan Filistin vurgusu

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımının çaktığı 1 Kasım 1954'ün 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Tebbun, Kurtuluş Devrimi'nin yıl dönümünün, "Siyonist işgalci İsrail'in Filistin halkına yönelik bariz saldırganlığını sürdürmesine ve Gazze Şeridi'nde defalarca soykırım suçları işlemeye devam etmesine" denk geldiğini vurguladı.

Cezayir'in sözüyle ve eylemiyle her zaman Filistin halkının yanında olduğuna dikkati çeken Tebbun, tüm bölgesel ve uluslararası taraflara, uluslararası toplumun vicdanının acilen harekete geçerek, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik "kibirli saldırganın" (İsrail) durdurulması yönündeki çağrısını yineledi.

Tebbun, Cezayir'in şanlı tarihine ve hakikate bağlılıkla Filistin halkını ve haklı davasını desteklemeye, sınırsız ve koşulsuz dayanışma içinde olmaya devam edeceğine vurgu yaparak, "Siyonist işgalin işlediği tam teşekküllü insanlığa karşı suçu" sonlandırmak için tüm insanlığı samimiyetle hareket geçmeye çağırdı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun geçen hafta, 1 Kasım 1954 Kurtuluş Devrimi'nin 69. yıl dönümüne ilişkin tüm kutlama ve etkinliklerin, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılar nedeniyle iptal edilmesi talimatı vermişti.

Fransa'nın Cezayir işgali

Fransa'nın Cezayir'deki 132 yıllık sömürgesi, 1 Kasım 1954'te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.