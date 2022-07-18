Cezayir'de kısmi yerel seçimler 15 Ekim'de yapılacak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkentin doğusundaki kabileler bölgesinde bazı il ve ilçelerde yerel seçimlerin 15 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkentin doğusundaki kabileler bölgesinde bazı il ve ilçelerde yerel seçimlerin 15 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tebbun'un, Ferun, Mesisne, Tuce, Akbo, Bicaya, Ayit Mahmud, Ayit Bumehdi ve Tizivizu'daki seçmenleri 15 Ekim'de sandık başına çağırdığı belirtildi. Konuya ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanı Tebbun'un imzaladığı kaydedildi. Söz konusu bölgelerde 27 Kasım 2021'de yapılan yerel seçimlere karşı boykot çağrıları sebebiyle katılımın oldukça düşük olmasından dolayı seçimler iptal edilmişti. AA / Abderrazak Boulkemh - Güncel Cezayir Güncel Haberler

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