Cezayir'de karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı devletten her eve ücretsiz alarm

Cezayir hükümeti, doğal gaz sobalarından sızan karbonmonoksit zehirlenmelerinin artması üzerine her eve ücretsiz alarm sistemi takma kararı aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başkanlığında dün akşam düzenlen Bakanlar Kurulu toplantısında, "sessiz katil" olarak isimlendirilen karbonmonoksit gazından zehirlenme olgusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, kış mevsimiyle birlikte artan gaz zehirlenmelerine karşı bir dizi önlem alınması talimatı verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısında, her eve alarm takılması kararı alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu, vatandaşlarımızın hayatını korumak amacıyla, karbonmonoksit sızıntılarına karşı bugünden itibaren tüm evlere ücretsiz alarm (sesli ve görüntülü) sistemi dağıtmak üzere Sonelgaz'ın (devlet doğal gaz dağıtım şirketi) görevlendirilmesine karar verdi."

Toplantıda ayrıca, inşa halindeki konut projelerine bu tür düzenlemeleri yerine getirmeleri şartıyla ruhsat verilmesi kararlaştırıldı.

Cezayir'de kış mevsimiyle birlikte şu ana kadar yaklaşık 40 kişi, ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz sobalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.