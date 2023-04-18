Cezayir'de Kadir Gecesi'ni idrak edildi

Cezayir'deki binlerce cami, tekke ve zaviyelerde Kadir Gecesi münasebetiyle program düzenlendi.

İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, başkent Cezayir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki tekke, zaviye ve camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Başkent Cezayir'in tarihi Kasaba (Casbah) bölgesinde bulunan Cami'ül Kebir (Büyük Camii), Keçiova Camii ve Sidi Belkayid Zaviyesi başta olmak üzere camilere akın eden Cezayirliler, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

Kadın erkek, genç yaşlı camileri dolduran binlerce Cezayirli, yatsı ve teravih namazından sonra, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, bol bol dua etti.

Devlet erkanı Cami'ül Kebir'de Kadir Gecesi programına katıldı

???????Başbakan Eymen Bin Abdurrahman ile Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Yusuf Bilmehdi başta olmak üzere tüm devlet erkanı geleneksel Cezayir kıyafetleriyle Cami'ül Kebir'deki Kadir Gecesi programına katıldı.

Devlet erkanı, kılınan namazların ardından yapılan vaazları dinledi ve daha sonra ülke çapında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma müsabakalarında farklı yaş gruplarında dereceye giren hafızlara Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun adına hediye ve belgelerini takdim etti.

Söz konusu program, Cezayir devlet televizyonundan da naklen yayınlandı.