Cezayir'de günlük 60 bin varil ham petrol arıtma projesinde sona gelindi - Haberler

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Cezayir'de günlük 60 bin varil ham petrol arıtma projesinde sona gelindi

AA - Mahmut Geldi - Güncel
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Cezayir'de günlük 60 bin varil ham petrol arıtma projesinde sona gelindi

Cezayir'in güneydoğusundaki petrol zengini Hasi Mesud kentinde günlük 60 bin varil ham petrol arıtma projesinde sona gelindiği bildirildi.

Cezayir'in güneydoğusundaki petrol zengini Hasi Mesud kentinde günlük 60 bin varil ham petrol arıtma projesinde sona gelindiği bildirildi.

Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sonatrach'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Hakkar, dün Hasi Mesud kentine yaptığı ziyaret sırasında petrol sahalarının güney kesimi için hayata geçirilen yeni projede incelemelerde bulundu.

Günlük 60 bin varil ham petrolü arıtma kapasitesine sahip projenin yüzde 99'unun tamamlandığı, yeni proje sayesinde akaryakıt transfer şebekesine petrol pompalama işlemlerinin kolaylaşacağı ifade edildi.

Fransız sömürgesi döneminde 1956 yılında keşfedilen Hasi Mesud petrol sahası, Cezayir'in en büyük petrol sahası olarak öne çıkıyor.

Uzun yıllardan beri işletilen Hasi Mesud petrol sahasında, yeni projelerle üretim kapasitesinin düşmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Cezayir'in günlük petrol üretim payı 1 milyon 13 bin varil.

AA / Mahmut Geldi - Güncel

Hamster Coin, Cezayir, Petrol, Milli, Güncel, Haberler

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