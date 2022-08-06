Cezayir'de Geleneksel Binicilik Gösterisi Düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'de Geleneksel Binicilik Gösterisi Düzenlendi

Cezayir'de Geleneksel Binicilik Gösterisi Düzenlendi

CEZAYİR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Fantasia at gösterisi sırasında geleneksel kostümler içinde at üzerinde performanslarını sergileyen biniciler, 5 Ağustos 2022.

 - Güncelleme:

CEZAYİR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Fantasia at gösterisi sırasında geleneksel kostümler içinde at üzerinde performanslarını sergileyen biniciler, 5 Ağustos 2022. Geleneksel bir binicilik gösterisi olan Fantasia, Kuzey Afrika bölgesindeki kültürel etkinlikler sırasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Kuzey Afrika Cezayir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title