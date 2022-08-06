Cezayir'de Geleneksel Binicilik Gösterisi Düzenlendi CEZAYİR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Fantasia at gösterisi sırasında geleneksel kostümler içinde at üzerinde performanslarını sergileyen biniciler, 5 Ağustos 2022. CEZAYİR, 6 Ağustos (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Fantasia at gösterisi sırasında geleneksel kostümler içinde at üzerinde performanslarını sergileyen biniciler, 5 Ağustos 2022. Geleneksel bir binicilik gösterisi olan Fantasia, Kuzey Afrika bölgesindeki kültürel etkinlikler sırasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Kuzey Afrika Cezayir Güncel Haberler

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