Cezayir'de, Fransız ordusunda görev yapmakla suçlanan vekilin meclise girişi engellendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'de, Fransız ordusunda görev yapmakla suçlanan vekilin meclise girişi engellendi

AA - Çağrı Koşak - Güncel
 - Güncelleme:
Cezayir'de, Fransız ordusunda görev yapmakla suçlanan vekilin meclise girişi engellendi

Cezayir'de Fransa ordusunda görev yapmakla suçlanan milletvekili Muhammed Bihadra'nın meclise girişi engellendi.

Cezayir'de Fransa ordusunda görev yapmakla suçlanan milletvekili Muhammed Bihadra'nın meclise girişi engellendi.

Cezayir'in el-Haber gazetesinin haberine göre, Cezayir'in güney Fransa temsilcisi Bihadra'nın meclise girişine izin verilmedi.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) milletvekili olan Bihadra'nın birkaç gün öncesinde meclise girişinin yasaklandığı belirtildi.

Bihadra'nın Fransız dış kuvvetlerine (lejyon) bağlı olarak Afrika'nın çeşitli ülkelerinde görev yaptığı iddiasıyla bu kararın alındığı kaydedildi.

Hukuk İşleri Komisyonu'nun ifadesini aldığı Bihadra'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını reddettiği ifade edildi.

AA / Çağrı Koşak - Güncel

Milletvekili, Cezayir, Fransa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title