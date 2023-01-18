Cezayir'de çölde mayın patlaması sonucu 4 avcı öldü Güncel Haberler Cezayir'in kuzeydoğu kırsalında ava çıkan 4 kişinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Cezayir'in kuzeydoğu kırsalında ava çıkan 4 kişinin mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. En-Nehar gazetesinin haberine göre, 4 avcı geçen hafta Tunus sınırında yer alan Hanşala vilayetine bağlı Babar beldesi çölünde avlanmaya çıktı ancak kendilerinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine sivil savunma ekipleri cuma gününden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı. Günler süren çalışmalar neticesinde 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Avcıların çölde konvansiyonel bir mayının patlaması sonucu öldüğü belirlendi. Kaynak: AA / Güncel Cezayir Tunus Güncel Haberler

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