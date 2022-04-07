Cezayir'de çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

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Cezayir'de çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Cezayir'de çöken binanın enkazında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Burc Buariric kentinde doğal gaz patlaması sonucu çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı sayısı da 11'e çıktı.

Cezayir'in kuzeydoğusundaki Burc Buariric kentinde doğal gaz patlaması sonucu çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı sayısı da 11'e çıktı.

Cezayir merkezli Eş-Şuruk News kanalının haberine göre, sivil savunma ekipleri çöken binanın enkazında sürdürdüğü çalışmada 4 yaralıyı daha kurtarırken, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.

Bölge sivil savunma birimi İletişim ve Basın Müdürü Ali Dahman Rabih, yerel basına yaptığı açıklamada, doğal gaz patlaması nedeniyle üç katlı bir apartmanın çöktüğünü belirtmişti.

Rabih açıklamasında, sivil savunma birimlerinin göçük altındakileri kurtarmak için başlattığı çalışmalarda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ifade etmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Arama Kurtarma, Doğalgaz, Cezayir, Güncel, Haberler

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