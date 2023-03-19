Cezayir'de Çanakkale şehitleri ve depremde hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Büyükelçilik binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, Askeri Ataşe Albay Burak Başak, İçişleri Müşaviri Serdar Hızır, Ticaret Müşaviri Murat Ersoy, TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan ile Türkiye'nin Cezayir'deki kurumlarının temsilcileri ve elçilik çalışanları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma töreninde bir konuşma yapan Büyükelçi Göktaş, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve şehitleri anmak için toplandıklarını belirterek, bu vesileyle 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri de rahmetle andığını söyledi.

Göktaş, şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkacaklarını ve Türkiye'yi vatan yapan kahramanların yolunu sürdüreceklerini vurguladı.

Büyükelçi Göktaş ayrıca Cezayir'in depremler sonrası Türkiye'ye sunduğu yardımları hatırlatarak bir kez daha teşekkürlerini dile getirdi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.