Cezayir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü için anma etkinliği yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Anma töreninin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Göktaş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünün her yıl olduğu gibi büyük bir gururla kutlandığını ifade etti.

1. Dünya Savaşı'nda kanlı çarpışmalara sahne olan Çanakkale Cephesi'nde kazanılan zaferin dünya tarihinin akışını değiştirdiğini söyleyen Özdemir Göktaş, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz Çanakkale muharebelerinde bağımsızlığı ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Türk halkının, vatan sevgisi ve istiklal azmini gösteren Çanakkale Zaferi büyük fedakarlıklar, eşi benzeri görülmemiş kahramanlıklar ve destansı başarılarla kazanılmıştır."

Büyükelçi Göktaş, bu kahramanlık destanı yazılırken binlerce vatan evladının canını feda ettiğine dikkati çekerek, "Türk milletinin gönlünde yüce bir yere sahip olan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ve özgürlüğümüzün ölümsüz simgeleri olan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Cezayir Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Fatih Erdoğan, İçişleri Müşaviri Albay Serdar Hızır, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ve Büyükelçilik personeli katıldı.