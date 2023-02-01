Cezayir'de bir insan hakları örgütü, liderleri Avrupa'da ikamet ettiği için kapatıldı

Cezayir'de mahkeme, ülkedeki yerel en büyük insan hakları örgütünün, yöneticileri Avrupa'da ikamet ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Cezayir'de mahkeme, ülkedeki yerel en büyük insan hakları örgütünün, yöneticileri Avrupa'da ikamet ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verdi.

Cezayir resmi haber ajansı, gazeteci Leyla Haddad'ın sosyal paylaşım sitesinde "Yetkilileri, yurt dışında ikamet etmeleri ve ülkede olmamaları sebebiyle adaletin kararıyla Cezayir insan hakları savunma örgütü kapatıldı" şeklinde yazdığını kaydetti.

Haddad'ın, "örgüt yetkilileri Salih Debbuz'un Brüksel'de, Said Salihi ve İsa Rahamun'un Fransa'da sığınma talebinde bulunduğunu" belirttiği aktarıldı.

Konuya ilişkin Cezayir resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İnsan hakları örgütü, birkaç gün önce, kapatma kararı alan mahkemedeki davanın İçişleri Bakanlığı tarafından açıldığını duyurmuş ve bunu "tehlikeli bir sapma" olarak nitelemişti.

Cezayir'in 1985'te kurulan en eski ve büyük insan hakları örgütü, son yıllarda yaşadığı iç bölünme sebebiyle sorunlar yaşıyordu.