Cezayir'de bir haftada trafik kazalarında 42 kişi öldü

Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 1320 trafik kazasında 42 kişinin hayatını kaybettiği, 1633 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir'de son bir hafta içerisinde meydana gelen 1320 trafik kazasında 42 kişinin hayatını kaybettiği, 1633 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, 9-15 Nisan'da ülke genelinde meydana gelen 1320 trafik kazasında 42 kişinin öldüğü, 1633 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu trafik kazalarında en çok can kaybının ülkenin kuzeyindeki Mila kentinde yaşandığı, kentte meydana gelen 36 trafik kazasında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 51 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Cezayir İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2021'de ülke genelinde meydana gelen 22 bin trafik kazasında, 3 bin 61 kişi hayatını kaybetti.