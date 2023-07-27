Cezayir'de Bir Haftada 80 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Cezayir'de bir haftada meydana gelen 1474 trafik kazasında 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede trafik kazalarıyla mücadele eden Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla karşı karşıya.

Cezayir'de bir haftada meydana gelen 1474 trafik kazasında 80 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülke genelinde 16-22 Temmuz'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkede 1474 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 80 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 278 kişi yaralandı.

Bir haftalık sürede trafik kazalarında en çok can kaybı ülkenin güneyindeki Tamanrasset kentinde kaydedildi. Tamanrasset'te meydana gelen 7 trafik kazasında 36 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Resmi açıklamalara göre, ülkede 2023'ün ilk 6 ayında trafik kazası sonucu 1116 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 326 kişi yaralandı.