Cezayir'de Bir Haftada 1358 Trafik Kazası: 51 Ölü

Cezayir'de bir haftada meydana gelen 1358 trafik kazasında 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede altyapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele ediliyor.

Cezayir'de bir haftada meydana gelen 1358 trafik kazasında 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir devlet radyosuna göre, Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülke genelinde 23-29 Temmuz'da meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkede 1358 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 51 kişi yaşamını yitirdi, bin 898 kişi yaralandı.

Bir haftalık sürede trafik kazalarında en çok can kaybı ülkenin kuzey batısındaki Seyyidi Bilabbas kentinde kaydedildi. Seyyidi Bilabbas'ta meydana gelen 23 trafik kazasında 5 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Resmi açıklamalara göre, ülkede 2023'ün ilk 6 ayında trafik kazası sonucu 1116 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 326 kişi yaralandı.