Cezayir'de 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulundu

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfedildiğini açıkladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin kendi çabalarıyla 2023'ün ilk çeyreğinde çoğu ülkenin güneydoğusunda olmak üzere 6 hidrokarbon yatağı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yataklardan günlük 417 bin 483 metreküp doğal gaz ve 16 bin 84 varil ham petrol elde edileceği vurgulandı.

Sonatrach'ın resmi verilerine göre şirket, 2020'den 2022'nin sonuna kadar 35 petrol ve doğal gaz yatağı keşfetti, bunlardan yalnızca biri İtalyan enerji şirketi Eni ortaklığında bulundu.