Cezayir'de 235 kaçakçı ile 179 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Cezayir'de, son bir hafta içerisinde 235 kaçakçı ile farklı ülkelerden 179 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Cezayir'de, son bir hafta içerisinde 235 kaçakçı ile farklı ülkelerden 179 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son bir hafta içerisinde ülkenin değişik kentlerinde düzensiz göç girişimlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Orduya bağlı birlikler ve deniz sınır muhafızları tarafından düzenlenen operasyonlarda, 235 kaçakçı ile farklı ülkelerden 179 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, ordu güçlerinin ülkenin farklı şehirlerinde düzenlediği operasyonlarda 22 teröristin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, teröristlerin yakalandığı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin hangi terör grubuna mensup olduğu konusunda bilgi verilmedi.