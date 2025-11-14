Cezayir'de 22 Orman Yangını: Bazı Bölgelerde Tahliye İle Tedbir Alındı

Cezayir'de 8 kentte meydana gelen toplam 22 orman yangınının en şiddetlisi ülkenin merkezindeki Tipaza'da görülürken yetkililer bazı bölgelerde yaşayan vatandaşları tahliye etmek zorunda kaldı.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada dün akşam itibarıyla ülke genelinde 22 yangının kaydedildiğini duyurdu.

Yangınların ülkenin doğu, orta ve batı kesimlerindeki 8 kentte çıktığı, en yoğun ve tehlikeli yangınların ise Tipaza dağlarında görüldüğü belirtildi.

Yerel basın ile aktivistlerin sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde, Tipaza'ya bağlı Hicret en-Nus ilçesinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine sakinlerin tahliye edildiği görüldü.

Cezayir'in En-Nehar televizyonu ise ulusal jandarma birimlerinin yangınlardan etkilenen yerleşim alanlarını tahliye ettiğini, sivil savunma ekiplerinin durumu kontrol altında tutmaya çalıştığını aktardı.