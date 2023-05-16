Cezayir'de 18. Uluslararası Su Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Cezayir'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkenin katılımıyla 18. Uluslararası Su Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (SIEE-Pollutec 2023) başladı.

Cezayir'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkenin katılımıyla 18. Uluslararası Su Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı (SIEE-Pollutec 2023) başladı.

Başkent Cezayir'deki fuar alanında gerçekleştirilen açılış törenine Cezayir Çevre Bakanı Faziya Dahleb, Sulama Bakanı Taha Derbal, Tarım Bakanı Abdülhafiz Heni, İlaç Endüstrisi Bakanı Ali Avn ile çok sayıda yerli ve yabancı iş insanı katıldı.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre Sulama Bakanı Derbal, açılış sırasında yaptığı konuşmada, sektör şirketleri arasında "alışveriş için ideal bir fırsat" oluşturan, aynı zamanda su yönetimi ile ekipmanları alanındaki teknolojilerin ve en son yeniliklerin keşfedilmesine olanak sağlayan fuarın önemini vurguladı.

Derbal, Cezayir'in denizden su arıtarak temiz su imkanlarını çeşitlendirdiğini ifade ederek, bu fuarın içme suyu temini, atık suların arıtılması ve tarımsal sulama açısından kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Aralarında Türkiye, Rusya ve ABD'nin de bulunduğu 14 ülkeden 140 yerli ve yabancı firmanın katıldığı fuar, 18 Mayıs'a kadar devam edecek.