Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: &quot;Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir&quot; - Haberler

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir"

AA - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonundaki tablolardan bahsetmesi Tokalaşma ve fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak...

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı salonundaki tablolardan bahsetmesi

Tokalaşma ve fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (5)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye ile temelde aynı görüşe sahibiz"

AA / Güncel

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