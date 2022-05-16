Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: &quot;Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. - Haberler

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir.

AA - Behlül Çetinkaya - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Yönetiminin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuda Türkiye ile temelde aynı görüşe sahibiz"

AA / Behlül Çetinkaya - Güncel

cumhurbaşkanı, Türkiye, Cezayir, Libya, Güncel, Haberler

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