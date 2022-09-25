Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Ülkemiz diplomasisi hak ettiği konumuna yeniden kavuştu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, eski yönetimin ülke diplomasisini yerlere düşürdüğüne işaret ederek, kendi dönemlerinde Cezayir diplomasisinin hak ettiği yerine geri kavuştuğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, eski yönetimin ülke diplomasisini yerlere düşürdüğüne işaret ederek, kendi dönemlerinde Cezayir diplomasisinin hak ettiği yerine geri kavuştuğunu söyledi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, hükümetinin başkent Cezayir'de valilerle düzenlenen görüşmesine katıldı.

Tebbun, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemini eleştirerek, ülke diplomasisinin diplere indiğini, bugün ise Cezayir diplomasisinin hak ettiği konumuna geri döndüğünü şöyle ifade etti:

"Cezayir diplomasisi diplerdeydi. Ancak ülkemiz diplomasisi bugün hak ettiği konumuna yeniden kavuştu. Buna, BM Genel Sekreteri'nin, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi küresel güçlerin Cezayir'in Afrika kıtası ile bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanmasında oynadığı role dair övgülerini kanıt olarak gösterebiliriz."

Libya'daki duruma da değinen Tebbun, sorunun tek çözüm yolunun seçimler olduğuna vurgu yaparak, ülkesinin Libya ile dayanışmasını yeniledi.

Tebbun, Mali'deki krizin Mali'nin toprak bütünlüğünü koruyan "Cezayir girişiminin" uygulanmasıyla çözülebileceğini vurgu yaparak, ülkesinin Mali'nin kuzeyinin güneyinden ayrılmasına izin vermeyeceğini ve Sahel ülkelerinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Öte yandan Filistin meselesine de değinen Tebbun, Cezayirlilerin Filistin davasını milli davaları olarak gördüğüne dikkati çekerek, Cezayir'in sömürgeciliği kabul etmediğini ve Filistin'in sadece Filistinlilerin olduğuna vurgu yaptı.