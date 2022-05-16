Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: &quot;(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım&quot; - Haberler

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım"

AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Yatırım alanını 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım"

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

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