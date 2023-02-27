Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev ile görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev ile ikili ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı görevini de uhdesinde bulunduran Cumhurbaşkanı Tebbun, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev'i başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha da hazır bulundu.

Şankariha ile Patruşev askeri işbirliğini görüştü

Öte yandan Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şankariha'nın Patruşev ve beraberindeki üst düzey heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Şankariha ile Patruşev'in iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin durumu hakkında görüşmelerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tarafların bu işbirliğini daha da güçlendirmenin yollarını ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tarafların iki ülke arasındaki ortak ilgi alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Uluslararası raporlara göre Cezayir, Rusya'dan silah ithal eden ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Cezayir yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşa ilişkin ise tarafsızlığına bağlılığını sürdürüyor.