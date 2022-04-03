Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, ramazan ayı vesilesiyle binden fazla mahkumu affetti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ramazan ayı münasebetiyle binden fazla mahkumu kapsayan af kararnamesini imzaladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun af için kararname çıkardı.

Açıklamada, "Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, mübarek ramazan ayı vesilesiyle Anayasanın 91'inci maddesinin 7 ve 8'inci fırkasına uygun olarak, 1076 hükümlü hakkında af kararnamesini imzaladı." ifadelerine ver verildi.

Öte yandan açıklamada, Tebbun'un, "kamu düzenini bozmaya çalışmak" suçlamasıyla yargılamaları devam eden 70 sanık için ise hafifletici cezalar verilmesi noktasında ilgili mahkemelere "tavsiye" verdiği kaydedildi.