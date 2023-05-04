Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile ikili ilişkileri görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Libya Dışişleri Bakanı Menguş'u kabul etti.

Menguş, Tebbun ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu kabulde iki "kardeş" ülke arasındaki tarihi ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Libya- Cezayir arasındaki ilişkilerde işbirliğinin önemine dikkati çeken Menguş, görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkiler başta olmak üzere kara sınır kapılarının açılması, ulaşım ve yer altı sularının idaresi gibi meselelerde atılan adımlara ilişkin görüş alışverişinin yapıldığını kaydetti.

Menguş, bu görüşmede Sudan'da yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarına dikkati çekerek, ziyaretinin hem ekonomik hem de siyasi düzlemde çok önemli olduğunu vurguladı.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, beraberindeki üst düzey bir heyetle dün akşam saatlerinde Cezayir'e gelmişti.