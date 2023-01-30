Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: 'İslam'a yönelik düşmanlıklara karşı medeni formüller bulunmalı'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık ve nefret olgusuna karşı koymanın medeni formüller bulmayı gerektirdiğini bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanlık ve nefret olgusuna karşı koymanın medeni formüller bulmayı gerektirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un, başkent Cezayir'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Parlamento Birliği (İSİPAB) 17'nci Dönem Toplantısı'na gönderdiği mesajı, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali okudu.

İslam'a ve Müslümanlara karşı yükselen nefret ve ayrımcılığa dikkati çeken Tebbun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Müslümanlara karşı ayrımcılığın ve ötekileştirmenin artmasına neden olan düşmanlık ve nefret tezahürlerine, sistematik ayrımcılığa, İslam karşıtlığı ve nefret duygularına karşı koyabileceğimiz medeni formüller bulmak için iki kat daha fazla çaba göstermek gerekiyor."

Cezayir Cumhurbaşkanı, bu bağlamda, "İslam toplumlarının karşı karşıya olduğu hızlı dijital dönüşümler karşısında entelektüel bağışıklığı güçlendirmek için bir araştırma merkezi kurulması" önerisinde bulundu.

İslam'ın hoşgörülü bir din olduğuna dikkati çeken Tebbun, İslam'ın orta ve itidal sahibi olarak, yüksek ideallerin dini olduğunu vurguladı.

Tebbun, Cezayir'in dünyada hak ve özgürlüklerin yanında yer alan ülkelerle birlikte Birleşmiş Milletler'de gözlemci üye statüsünde bulunan Filistin'in tam üyeliği için çalışacağını ifade ederek, Filistin davasının İslam ümmeti, İİT ve İSİPAB için merkezi bir konu olmayı sürdüreceğini vurguladı.

İSİPAB 17. Konferansı aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da bulunduğu çok sayıda İslam ülkesinin parlamento başkanlarının katılımıyla pazar akşamı Cezayir'in başkentinde başladı.

İki gün sürecek toplantılarda Filistin meselesi başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konu masaya yatırılacak.